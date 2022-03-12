В Москве полицейские задержали двух приезжих, напавших с ножом на женщину и ограбивших москвичку

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12 марта 2022, 09:58

фото: pixabay.com

В Москве полицейские задержали двух приезжих граждан, напавших с ножом на женщину и ограбивших москвичку. Инцидент произошел вечером во дворе дома на ул. Донецкая в столичном районе Марьино.

Заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице Екатерина Гузь рассказала Агентству городских новостей «Москва», что двое мужчин напали на 32-летнюю местную жительницу. Злоумышленники нанесли девушке несколько ножевых ранений и утащили у нее сумку известного бренда с документами, мобильным телефоном и деньгами. Раненая москвичка была доставлена в одну из городских больниц с колото-резаными ранами в области головы и предплечья. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Батайском проезде задержали подозреваемы приезжих мужчин в возрасте 41 и 28 лет. Похищенное имущество злоумышленники сбыли, деньги потратили. По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранты арестованы.