Под Старобельском обнаружен украинский концлагерь для содержания заключённых и пыток

Аргументы Недели → Криминал 13+

11 марта 2022, 15:15

На территории ЛНР продолжается бой народной милиции с националистическими бандформированиями. Противник отходит со своих позиций, оставляя следы жестоких преступлений. Так, под Старобельском обнаружена база националистов-экстремистов «Айдара», где в тайной тюрьме содержались заключённые.



В неё не могли попасть наблюдатели ОБСЕ и представители правозащитных организаций. База националистов была обнесена колючей проволокой с постами по периметру. Заключённые содержались в жутких условиях. Айдаровцы задерживали и отправляли в застенки всех, кто выражал хоть малейшую симпатию жителям Донбасса. Пострадавшие рассказывали, что их обливали холодной водой прямо через решётки, постоянно пытали и издевались. Прокуратура республики начала расследование громкого преступления. Опрашиваются местные жители, изымаются оставленные вещи националистов, документы, орудия пыток.



Несмотря на спецоперацию, посёлки Донбасса ещё обстреливаются украинскими бандформированиями. Удары наносятся по жилым кварталам. Применяются миномёты, артиллерия, реактивные установки. Большая часть жилых домов разрушена. С 2014 года многие жители просто уехали в Россию либо в другие населённые пункты Луганской и Донецкой областей.



