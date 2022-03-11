Экс вице-мэр Воронежа, осужденный за взятку, попросил отправить его воевать на Украину

Аргументы Недели → Криминал 13+

11 марта 2022, 14:25

Самый молодой вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов приговорён к восьми годам строгого режима за получение взятки. В 2014-2019 годах за сохранение ярмарок, работающих с нарушениями, он получил взятку в полтора миллиона рублей.



Чтобы смыть свою вину перед государством, бывший чиновник попросил суд отправить его воевать на Украину. Однако суд посчитал, что в колонии строгого режима он сможет принести гораздо больше пользы государству. Сторона защиты не согласилась с суровым наказанием Антиликаторову. Помимо колонии осуждённому придётся выплатить штраф в размере взятки. Судья в течение трёх часов зачитывал приговор бывшему чиновнику. Он не был готов к такому суровому испытанию и попросился в туалет.



Антиликаторов в течение одного года находился под домашним арестом. Этот период зачли в общий срок. Осужденный признал вину лишь частично. Следователям он сообщил, что получил не 1,5 миллиона рублей, а лишь половину. Судья при вынесении приговора больше ориентировалась на материалы следствия.