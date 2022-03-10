Бывшего зампреда ФСС обвиняют в махинациях на миллиарды рублей

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10 марта 2022, 16:52 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Москве возобновился судебный процесс по уголовному делу бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского. Ранее его уголовное преследование по обвинению в злоупотреблении полномочиями при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» с причинением ущерба почти на 4 млрд руб. было прекращено судом за истечением сроков давности. Материалы о попытке хищения еще 2 млрд руб. были возвращены в ФСБ для доследования. Генпрокуратура обжаловала данное решение и добилась нового рассмотрения дела.



Сергей Ковалевский начал работать в ФСС еще в 1997 году. Претензии к нему возникли только в 2013 году. Пост главы организации тогда занял Андрей Кигим. Он провел масштабную ревизию работы ведомства в сфере информационных технологий. Спустя год начались судебные споры ФСС с Сергеем Ковалевским, которые фонд выиграл в арбитраже в 2014–2015 годах. Претензии были связаны с цифровизацией фонда и с созданием системы «Соцстрах», обеспечивающей автоматизацию и учет всей деятельности ФСС. В 2005 году Ковалевский зарегистрировал на себя права использования системы, но при этом скрыл и от ФСС, и от Роспатента, что сам ее алгоритм был запатентован еще в 1991 году. Он успел получить около 3,7 млрд руб. из бюджета, а после увольнения безуспешно требовал еще 1,7 млрд, угрожая региональным подразделениям ФСС уголовным преследованием. После того, как Ковалевский оказался в СИЗО, он признал вину и был отпущен под домашний арест. Тогда же бывший зампред ФСС заявил, что не претендует на какие-либо права на СУБД «Соцстрах», а все документы на них и разработки готов отдать добровольно.



Своим постановлением суд закрепил систему управления базами данных сверхбольшого размера (СУБД) «Соцстрах», на правообладании которой хотел нажиться Ковалевский, в собственности ФСС. Это было знаковым решением, поскольку едва ли не впервые в судебной практике интеллектуальную систему признали оружием преступления, на нее был наложен арест как на имущество, а позже она вернулась в родное ведомство.



Известно также, что ранее было арестовано имущество Ковалевского - коттедж в подмосковном Домодедово, 150-метровая квартира в Сочи, представительский Mercedes, банковский счет на 42 млн руб. и прочие активы.



