Постоянным спутником войны является мародёрство. Из-за бесконтрольной раздачи оружия населению Украины, в стране резко возросло число грабежей магазинов, домов и квартир. Мирных граждан лишают имущества уголовники, которых Зеленский выпустил из тюрем.
Из торговых центров выносится золото, товары и продукты. В крупных городах волна мародёрства прокатилась практически по всем храмам. В некоторых случаях грабители снимают свои действия на видео, подавая пример другими злоумышленникам.
Жители многоквартирных домов вынуждены создавать караулы по несколько человек, пока остальные прячутся в подвалах. Против вооружённых людей опасно выступать, но людям хочется сохранить своё имущество. Нередко грабителями становятся члены территориальной обороны. Они имеют на руках оружие, и, пользуясь статусом защитников страны, спокойно заходят в магазины и берут всё что пожелают. С представителями территориальной обороны жители многих районов Киева стараются вообще не спорить. Они заинтересованы в жертвах, чтобы потом свалить убийства на российских солдат.
Украинцы считают, что самое страшное ещё впереди. В магазинах заканчиваются запасы продуктов, и самое главное алкоголя. Несмотря на ограничения, псевдозащитники вынесли из магазинов весь дорогой коньяк.
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