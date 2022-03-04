Прекращено уголовное преследование обвиняемых в хищении почти 9 млрд рублей при расширении ЦКАД

Следственное управление ФСБ РФ обвиняло в особо крупном мошенничестве совладельца компании «Метропроект» Артура Минца и гендиректора ООО «Спецметропроект» Сергея Крохина. По версии силовиков, при расширении ЦКАД они выдали за собственные изыскания наработки еще советских специалистов 1980-х годов, а выделенные на это 8,8 млрд руб. бюджетных средств присвоили.
На фигурантов дела дал показания их коллега — ведущий специалист отдела геоэкологических изысканий (ОГЭИ) ООО «Спецметропроект» Петр Хомяков. Причем сам он проходил по уголовному делу за участие в экстремистской организации «Северное братство» (запрещена в России), представители которой собирались свергнуть власти в стране путем организации «бархатной революции».
Хомяков посодействовал Генпрокуратуре РФ для смягчения собственного наказания. Благодаря этому, суд в 2012 году приговорил его за экстремизм всего к четырем годам заключения. Правда, выйти на свободу ему так и не удалось, он скончался от сердечного приступа.
В ходе расследования дела о хищении 8,8 млрд руб. были арестованы счета «Спецметропроекта», ОАО ЦКАД, «РАО-Университет», ООО «Союздорпроект», «Галсинвестстроя» и «Экопроекта», руководство которых, по данным следствия, было в курсе мошеннической схемы по подготовке изыскательских работ. Позже следователи вышли на совладельца компании «Метропроект» Артура Минца и гендиректора ООО «Спецметропроект» Сергея Крохина, в компании которого хранились изыскания советских специалистов. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Адвокаты обвиняемых заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности, который составляет десять лет. Пресс-служба горсуда сообщила, что ходатайство было удовлетворено, а дело прекращено. Однако точку в этой истории ставить еще рано. Сообщается, что решение суда изучают в Генпрокуратуре.
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