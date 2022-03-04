Мошенники в соцсетях предлагают проверить родственников и знакомых на Украине

За последние дни существенно возросло количество атак хакеров на граждан России и Украины. Киберпреступники используют персональные данные для дезинформации, психологического давления на людей.
С началом спецоперации России на Украине число утечек информации с различных сервисов значительно возросло. В телеграм-каналах можно встретить целые базы данных пользователей, к примеру, заправочных станций. Ряд специалистов отмечает фейковый характер утечек баз данных, так как они ничем не подкреплены. В текущих условиях проблематично отличить реальную утечку от ложной, полагают в компании R-Vision.
Часть кибермошенников перешла в социальные сети. Они предлагают гражданам Украины и России проверить, не пострадали ли их близкие люди в ходе военной спецоперации. В итоге вытягивается вся личная информация, данные о военнослужащих. Часто базы данных сливают граждане Украины, работавшие на территории России. Таким способом они хотят проявить солидарность со своим правительством.
Помимо простых людей страдают порталы и сайты государственных органов, банков и компаний обоих государств. К утечкам информации приводит также вскрытие программного обеспечения иностранных компаний, которые ранее работали в России. Они оставили целые базы, создав уязвимости для бывших пользователей.
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