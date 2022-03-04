Как части российских боевых ракет продавали на Украину

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4 марта 2022, 16:02 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Состоялись прения сторон по резонансному уголовному делу о махинациях с авиационными ракетами, подлежащими утилизации. Следствие считает, что часть этих агрегатов была продана на Украину, а другая использована для производства новых ракет в интересах Минобороны РФ.



Среди подсудимых - бывшие коммерческий директор АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» (КТРВ) Виктор Ваган и гендиректор входящего в корпорацию ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"» (ТМКБ «Союз») Николай Яковлев.



По данным СКР, преступную группу организовал Виктор Ваган, привлекший в ОПГ своего товарища Яковлева. Целью группы в деле обозначено «неоднократное совершение тяжких и особо тяжких преступлений — хищения с использованием служебного положения чужого имущества в виде составных частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет, единственным поставщиком которых является головная площадка КТРВ и входящие в корпорацию военно-оборонные предприятия».



В 2010 году Ваган и Яковлев, узнав от своих сообщников, что при исполнении двух госконтрактов с Минпромторгом на подмосковном полигоне ГкНИПАС предстояло утилизировать стратегические авиационные крылатые ракеты Х-55, договорились с украинским ОАО «Мотор Сич» о продаже 93 короткоресурсных двухконтурных турбореактивных двигателей из них, а весь оставшийся от ракет лом отправили на переработку в ЮУрСЦУ, находящийся в Миассе. Вырученные за него 10,8 млн руб. ГкНИПАС перечислил Минпромторгу, в котором не знали о мошенничестве. От «Мотор Сич» обвиняемые получили $2,4 млн, или 73 млн руб. по тогдашнему курсу ЦБ.



В 2010–2011 годах преступники провернули еще одну аферу. В рамках контрактов с тем же Минпромторгом они должны были полностью утилизировать 37 тактических управляемых ракет Х-31 класса «воздух-поверхность», поступивших в ГкНИПАС из воинских частей, а вместо этого организовали их разбор на агрегаты, часть из которых потом была использована на производстве новых ракет. Бизнес был сделан, например, на 3 тоннах взрывчатки МС-2Ц (смесь тротила, гексогена и алюминиевого порошка), извлеченной из боевых частей ракет. По данным следствия, ее отправили в дочернее предприятие КТРВ, выпускающее взрывчатку. Как следует из материалов дела, впоследствии эта МС-2Ц и запчасти ракет, подлежащие полной утилизации, использовались для производства 15 тактических управляемых ракет класса «воздух-поверхность» модели Х-31А. Должностные лица Минобороны, считает обвинение, будучи введенными в заблуждение, в качестве оплаты за ракеты перечислили на расчетный счет КТРВ 254 718 105 руб., которыми участники аферы распорядились по собственному усмотрению. Между тем ракеты были изготовлены с нарушением условий контракта, очевидно, связанного с использованием б/у частей.



Минпромторг же получил за лом цветмета 8 млн руб., предусмотренных соглашениями.



ФНС и Минпромторг не стали заявлять материальные претензии к подсудимым, а Минобороны, подававшее иск на 254 млн руб., решило, что его надо рассмотреть в гражданском судопроизводстве, так как военным еще нужно время для уточнения ущерба.



В ходе прений гособвинитель запросил для бывших топ-менеджеров КТРВ и ТМКБ «Союз» Виктора Вагана и Николая Яковлева восемь и девять лет строгого режима соответственно. Еще двум участникам мошенничества — бывшему исполнительному директору федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ГкНИПАС) Владимиру Ниязову и руководителю отдела ЗАО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации» (ЮУрСЦУ) Игорю Малолеткину — грозит по пять лет.



