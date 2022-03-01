Куда делось огромное имущество ФНПР: санатории, дома отдыха и всё, что предназначалось для членов профкома?

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1 марта 2022, 18:06

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России по привлечению к ответственности Федерацию независимых профсоюзов и её главу Михаила Шмакова. Прицепом к ним идут профсоюзные организации регионов.



Правоохранители установили ещё в 2019 году, что профсоюзные организации создали «Курортный холдинг», в ведение которого передали несколько санаторных и курортных объектов Минеральных Вод. Их общая стоимость составляла порядка 2 миллиардов рублей. Объекты перешли в собственность профсоюзных организаций в 90-е годы прошлого века при правовом разграничении с государством.



Прокуратура полагает, что объекты использовались ненадлежащим способом. Стоимость путёвок в санатории завышалась, а качество лечебных и профилактических услуг не соответствовало предъявляемым требованиям. За время своей деятельность профсоюз через холдинг распродал имущество санаториев: столовые, стоянки, лаборатории и многое другое на сумму более 781 миллиона рублей. Стоимость объектов при продаже завышалась в несколько раз. По требованию Генеральной прокуратуры холдинг был ликвидирован, а проведённые сделки оказались недействительными. Ответчики отказываются давать комментарии по данному делу.



