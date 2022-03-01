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В Тимашевске солдат отдыхает, а служба идёт за 1000 рублей в сутки

, 17:44

В Тимашевске солдат отдыхает, а служба идёт за 1000 рублей в сутки

Краснодарский гарнизонный военный суд вынес обвинительное заключение офицерам воинских частей города Тимашевска. Они брали взятки у солдат за оставление территории части. В итоге несколько рядовых смогли покинуть срочную службу на десять месяцев. Солдаты также признаны виновными за дачу взяток.

Осуждённые офицеры приговорены к штрафу по полтора миллиона рублей каждый. Рядовых суд наказал условным сроком и штрафом по миллиону рублей. Все подсудимые раскаялись в содеянном.

Цена свободы от «юности в сапогах» составляла одну тысячу рублей в сутки. Офицеры отмечали на поверках присутствие ушедших со службы солдат. Командование части не знало о происходящих преступлениях до момента их раскрытия. Один «солдат» всё время службы находился у родителей. Им было известно о наличии «коммерческой возможности» в части. Следствие не смогло установить, где молодой человек взял большую сумму денег. Один из офицеров признался на суде, что полученные деньги тратил на благоустройство части.

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