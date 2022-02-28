Мошенники используют угрозу отключения от SWIFT для обмана населения

Аргументы Недели → Криминал 13+

28 февраля 2022, 17:09

Напряжённая геополитическая обстановка играет на руку мошенникам, которые заметно активизировались. Злоумышленники предлагают услуги по спасению капиталов от санкций.



Они уговаривают клиентов перевести деньги на безопасный счёт, а после транзакции бесследно исчезают вместе с деньгами. В Центробанке предлагают гражданам стоит быть максимально внимательными при общении с незнакомцами. Мошенники активно названивают людям, рассказывают о существующих рисках на финансовом рынке, вводя в заблуждение. Как один из распространённых инструментов обмана используется угроза отключения счёта от системы SWIFT. Все что-то про это слышали, но детали не знают.



Ограничения в отношении российских банков ввели западные государства. При этом в России продолжают работать все платёжные системы и карты. У граждан также осталась возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах. Регуляторы обещают доступность россиян ко всем иностранным счетам. Деньги можно снять в любой момент в необходимом объёме. Банки работают в обычном режиме. Обмен валюты происходит с учётом текущего курса во всех обменных пунктах.