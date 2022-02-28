Аргументы Недели Криминал 13+

Мошенники используют угрозу отключения от SWIFT для обмана населения

, 17:09

Мошенники используют угрозу отключения от SWIFT для обмана населения

Напряжённая геополитическая обстановка играет на руку мошенникам, которые заметно активизировались. Злоумышленники предлагают услуги по спасению капиталов от санкций.

Они уговаривают клиентов перевести деньги на безопасный счёт, а после транзакции бесследно исчезают вместе с деньгами. В Центробанке предлагают гражданам стоит быть максимально внимательными при общении с незнакомцами. Мошенники активно названивают людям, рассказывают о существующих рисках на финансовом рынке, вводя в заблуждение. Как один из распространённых инструментов обмана используется угроза отключения счёта от системы SWIFT. Все что-то про это слышали, но детали не знают.

Ограничения в отношении российских банков ввели западные государства.  При этом в России продолжают работать все платёжные системы и карты. У граждан также осталась возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах. Регуляторы обещают доступность россиян ко всем иностранным счетам. Деньги можно снять в любой момент в необходимом объёме. Банки работают в обычном режиме. Обмен валюты происходит с учётом текущего курса во всех обменных пунктах.

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Ушастая сова и чирок-свистунок замечены на территории музея-заповедника «Царицыно»

На территории парка «Царицыно» специалисты заметили ушастую сову. Это пернатый хищник, занесенный в Красную книгу Москвы. Всего в Красную книгу Москвы занесено семь видов сов под разными категориями, ушастая сова относится к третьей категории редкости. Орнитологи считают, что наличие сов в Москве говорит о сохранении экологической системы природной территории.

Общество