Мошенники используют угрозу отключения от SWIFT для обмана населения

Напряжённая геополитическая обстановка играет на руку мошенникам, которые заметно активизировались. Злоумышленники предлагают услуги по спасению капиталов от санкций.
Они уговаривают клиентов перевести деньги на безопасный счёт, а после транзакции бесследно исчезают вместе с деньгами. В Центробанке предлагают гражданам стоит быть максимально внимательными при общении с незнакомцами. Мошенники активно названивают людям, рассказывают о существующих рисках на финансовом рынке, вводя в заблуждение. Как один из распространённых инструментов обмана используется угроза отключения счёта от системы SWIFT. Все что-то про это слышали, но детали не знают.
Ограничения в отношении российских банков ввели западные государства. При этом в России продолжают работать все платёжные системы и карты. У граждан также осталась возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах. Регуляторы обещают доступность россиян ко всем иностранным счетам. Деньги можно снять в любой момент в необходимом объёме. Банки работают в обычном режиме. Обмен валюты происходит с учётом текущего курса во всех обменных пунктах.
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