Суд трижды культурно осудил предпринимателя за хищения в Минкульте

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25 февраля 2022, 14:35

Столичный суд вынес обвинительный приговор по делу о хищении бюджетных средств при проведении реставрационных работ на объектах культуры. Во внимание правоохранителей попала Изборская крепость в Псковской области.



Бывший управляющий компанией ЗАО «Балтстрой» Александр Коченов при проведении восстановительных работ похитил более 14 миллионов рублей. Суд назначил ему условное наказание, как и по предыдущим фактам преступлений. «Балтстрой» выиграл конкурс на проведение работ десять лет назад. На указанных в тендере объектах культуры подрядчик должен был провести комплекс восстановительных работ. Но после завершения реставрации на многих объектах культуры посыпалась штукатурка, начала появляться плесень.



Коченов фальсифицировал проектно-сметную документацию, что позволило ему прикарманить несколько бюджетных миллионов. По аналогичной схеме были совершены и предыдущие преступления. Правда, по первому эпизоду суд смог доказать хищение в размере 30,6 миллиона рублей, а во второй раз Коченов культурно присвоил всего 6,4 миллиона рублей. Московский суд учёл раскаяние предпринимателя и его культурное отношение к проведению следственных действий. Очевидно, следующий суд по отношению к находчивому реставратору будет ещё гуманнее.