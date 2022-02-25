Сделка с покойником: после ритуальных услуг переходят к риэлторским

Московская областная прокуратура закончила расследование по делу группы риелторов, занимавшихся незаконной приватизацией недвижимости.
Группа злоумышленников в составе 19 человек задержана. Всем предъявлено обвинение. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд. Преступное сообщество организовал столичный риелтор Юрий Шипилов. Жертвами преступников становились уже умершие люди, не имевшие родственников. По закону их собственность должна отходить государству. Но аферисты подделывали договоры купли-продажи через нотариальные конторы. Квартиры после переоформления продавались. Полученная прибыль делилась между соучастниками.
Пять лет назад правоохранители начали задерживать преступников. В ходе обысков были найдены документы на умерших людей, поддельные печати и бланки. В первых рядах в этом чёрном бизнесе были сотрудники ритуальных услуг. Организатор преступного сообщества Шипилов находится под арестом. Уголовное дело заняло более 500 томов.
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