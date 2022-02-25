Кот в мешке наложенным платежом: мошенники добрались до посылок

Аргументы Недели → Криминал 13+

25 февраля 2022, 12:37

Семья из Екатеринбурга едва не стала жертвой мошенников. Пришло уведомление, что в отделении почтовой связи ждёт посылка. Для её получения нужно оплатить наложенный платёж. Однако никто в семье не делал заказов. Бдительность спасла екатеринбуржцев от злоумышленников.



Но, далеко не всегда доверчивым людям везёт. Чаще всего жертвами мошенников становятся любители получать подарки. Сумма наложенного платежа обычно составляет несколько тысяч рублей. Схема преступлений проста. Жулики находят адрес потенциальной жертвы, отправляют ей посылку с наложенным платежом. После его оплаты на почте, в коробках, пакетах может оказаться кирпич или бумага. Иногда в них закладываются ненужные предметы. Известны случаи, когда адресату звонят по телефону и упрашивают забрать посылку, которую он не заказывал. В качестве аргументов злоумышленники называют истекающий срок хранения, начисление пени и штрафов.



Отсудить обратно свои деньги получателям пустых посылок не всегда удаётся Ведь оплата таких заказов производилась добровольно.



