Мошенники стали переводить деньги своим жертвам

Россияне стали чаще попадать в новые ловушки мошенников, предлагающих помощь в инвестировании. Чтобы повысить доверие и усыпить бдительность граждан, злоумышленники отправляют им денежные средства на карту, а потом выманивают большие суммы.
Всплеск новых форм обмана произошёл в начале января. Повышенный интерес людей к инвестициям сразу привлёк на рынок мошенников. Они создают фейковые сайты по продвижению услуг на бирже, выставляют себя за инвесторов. Преступники предлагают россиянам зарегистрироваться в личном кабинете и перевести деньги на накопительный счёт. На самом деле пользователь переводит денежные средства на счёт мошенника. Людям дали возможность смотреть состояние своего счёта на фейковом сайте, который пополняется согласно предлагаемым условиям. У потенциальных жертв теряется чувство осторожности, возникает волна эйфории, и они вкладывают крупные суммы в аферы преступников.
Мошенники продолжают использование социальной инженерии в своей деятельности. Потребители ведутся на уловки жуликов. Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно внимательно изучать отзывы о компании в сети. Она должна иметь точный адрес, контактные данные, возможность организации обратной связи. При отсутствии таких сведений лучше отказаться от предлагаемых услуг.
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