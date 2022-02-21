Завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении «авторитета» Владимира Барсукова (Кумарина)

Отбывающему за различные преступления 24-летний срок бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), которого правоохранители считают создателем и лидером тамбовского ОПС, предъявлены новые обвинения. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству двух человек и пособничество незаконному обороту оружия.
Уголовное дело расследовано еще в 2012 году, но тогда прокуратура вернула его следствию на доработку. В 2000 году от рук киллеров погибли охранник Владимира Барсукова Георгий Поздняков и крестник авторитета Ян Гуревский. Следствие считает, что причиной убийств стали некие действия Позднякова и Гуревского, приведшие к конфликту Барсукова с Константином Яковлевым (Костя Могила, убит в 2003 году). Киллер из пистолета Макарова несколько раз выстрелил Георгию Позднякову в грудь, а затем добил контрольным выстрелом в голову. Несколько месяцев спустя у подъезда своего дома из автомата был расстрелян Ян Гуревский. Следствие обвиняет Барсукова в подстрекательстве к этим убийствам.
Помимо этого, Владимир Барсуков в рамках дела обвинялся в пособничестве в незаконном обороте огнестрельного оружия. Однако прокуратура вернула материалы следствию на доработку.
В отношении Владимира Барсукова ведется и еще одно расследование. Следствие предполагает, что он мог быть инициатором убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой.
В 2009 году Барсуков получил срок за 13 эпизодов рейдерства и отмывание преступных денег. В 2012-м его осудили за вымогательство, а еще через четыре года - за покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и убийство его охранника. Наконец, в 2019 году Владимиру Барсукову вменили создание тамбовского ОПС и руководство им.
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