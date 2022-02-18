Экс-глава Саратова осуждён за то, что присваивал квартплату горожан

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18 февраля 2022, 15:56

В Саратове завершился судебный процесс в отношении бывшего главы администрации города Алексея Прокопенко. Он признан виновным в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.



Чиновник создал несколько управляющих компаний, которые собирали коммунальную плату, но не передавали деньги ресурсоснабжающим организациям. Предыдущая судебная инстанция оправдала градоначальника, но после апелляции дело вернулось на повторное расследование.



Прокопенко приговорили к семи годам колонии. Ему придётся уплатить штраф в 700 тысяч рублей. Двери на госслужбу для него теперь закрыты навсегда. Чтобы зачитать приговор полностью, судье понадобилось полтора суток. Суд установил, что чиновник и его сообщники присвоили более 40 миллионов рублей. Определённое время Прокопенко находился в международном розыске. Три года назад он добровольно явился в следственный отдел после четырёх лет «скитаний». Адвокат Прокопенко намерен обжаловать приговор, считая его слишком суровым.