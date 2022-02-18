Подростки из диаспоры «южан» кошмарили уральцев

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18 февраля 2022, 14:44

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев считает недопустимым продолжение противоправной деятельности представителей диаспоры «южан». Избиение подростками-азербайджанцами двух женщин в Екатеринбурге вызвало всплеск гнева населения в регионе.



Губернатор попросил написать ему письменные обращения всех, кто пострадал от действий хулиганов. За сутки на почту чиновника пришло более двух десятков писем. Семьи зачинщиков драк проверят на законность нахождения на территории России. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела в отношении подростков. Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова полагает, что местная полиция недорабатывает. Многие преступления остаются без внимания правоохранителей.



В СМИ появилась информация, что нападавших на женщин было больше. Однако полиция задержала только двоих. Куйвашев говорит, что подростки кошмарят район, пристают к прохожим, занимаются бандитизмом. Представитель диаспоры азербайджанцев Шахин Шыхлински обещал вмешаться в ситуацию и провести разъяснительную работу среди молодёжи. При необходимости диаспора готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе материальную. Губернатор же предложил уехать «южанам» из страны, если им не нравятся российские законы.