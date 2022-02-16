В мужья на час повалили мошенники

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 февраля 2022, 16:52

Новый вид криминального промысла будоражит домохозяйства россиян. Появились объявления от лже-слесарей по ремонту и вскрытию замков.



На вызов приезжает, как правило, несколько крепких парней, которые ломают не только сам замок, но и дверь. По окончании работ с заказчика требуется сумма, превышающая рыночную в несколько раз. Устные предварительные договорённости не учитываются. Слесари объясняют, что они проделали большой объём работы. После отказа платить несправедливую сумму, в адрес клиентов сыпятся угрозы с применением оружия и насилия. В большинстве случаев жертвами мошенников-слесарей становятся пожилые женщины. Внушая чувство вины и всячески «пудря мозги» заказчика заставляют таки выплатить приличную сумму денег.



В зависимости от ситуации, сценарии могут меняться. Система бытовых услуг оказалась весьма порочной. Обращаясь к непроверенным мастерам клиенты вынуждены переплачивать за ремонт стиральных машин, электроплит, чистку ковров, перевозку мебели и т.д.



