В Тамбове убит замначальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктор Вакульчик

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14 февраля 2022, 20:41 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Тамбове убит заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктор Вакульчик. В понедельник утром в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханской города на лестничной площадке обнаружено тело 56-летнего Вакульчика с ножевыми ранениями.

По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Следователями и криминалистами во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств убийства чиновника. Следователи не исключают версию о том, что преступление могло быть связано со служебной деятельностью Вакульчика.