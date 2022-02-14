Экс-глава управления Минобороны Александр Оглоблин получил срок по делу о хищении 1,6 млрд рублей

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14 февраля 2022, 19:26 Источник: rbc.ru

Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ сообщил, что экс-глава управления Минобороны Александр Оглоблин признан виновным по делу о хищении 1,6 млрд рублей в госпрограмме по модернизации военной связи. Его приговорили к 4,5 годам колонии.



Александра Оглоблина признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере».



«Приговором суда Оглоблину назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тыс. руб.», — сообщили в СК РФ.



В пресс-службе суда добавили, что осужденный лишен звания генерал-майора и наград. Ему запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет.



Отмечается, что Оглоблин ранее полностью признал вину, сотрудничал со следствием и рассчитывал на условное наказание.



