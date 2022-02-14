Влюблённость отключает бдительность, что на руку мошенникам

Аргументы Недели → Криминал 13+

14 февраля 2022, 15:53

Накануне Дня святого Валентина мошенники начинают использовать свои испытанные временем схемы обмана людей. В сети можно встретить злоумышленников, пытающихся шантажировать личными фотографиями. Зачастую можно встретить фейковые предложения на свидание и получение романтических подарков.



Представители банка ВТБ указали на растущее число киберпреступлений в День всех влюблённых. Наивные одинокие люди пытаются найти спутника жизни и активно вступают в переписку с незнакомыми людьми. Общение в большинстве случаев сопровождается пересылкой фотографий в стиле «НЮ». Заполучив сведения столь интимного характера, пользователи попадают в ловушку мошенников.



За последнее время россиянкам стали очень часто писать «одинокие сердца» из-за границы. Для повышения доверия они ведут длительный диалог, совершают частые видеозвонки. Потом начинают просить деньги на переезд, лечение. Влюблённые, не раздумывая переводят деньги «сомнительному будущему спутнику». Иногда суммы доходят до нескольких миллионов рублей. В большинстве случаев найти горе-избранников правоохранителям не получается, так как они ведут переписку с подставных адресов и страниц.



