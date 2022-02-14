Сына замглавы МВД России арестовали за дачу взятки в особо крупном размере

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14 февраля 2022, 14:08 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В Самаре арестованы фигуранты уголовного дела, которые пытались вручить сотруднику ФСБ 18 млн рублей за общее покровительство нефтебазе ООО «Межотраслевое объединение ТНП». Одним из троих задержанных оказался предприниматель Денис Зубов - сын замглавы МВД России Игоря Зубова. Помимо него в СИЗО отправлены бывший директор ТНП Василий Ермаков и президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов.



Фигуранты уголовного дела о даче взятки были задержаны, когда пытались вручить деньги чекисту. По данным следствия, они вели переговоры о планируемой коррупционной сделке с ноября 2021 года. Помимо 18 млн руб. предполагаемые преступники, по версии следствия, обещали передавать сотруднику ФСБ еще по 5 млн руб. ежемесячно.



Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн предположил, что межотраслевое объединение TНП могло быть причастно к нелегальной переработке и продаже похищенной нефти. Для этого нефтебазе и могло потребоваться покровительство. По словам депутата, доходы от незаконных сделок «могут достигать сотни миллионов».



Денис Зубов утверждает, что деньги накануне были взяты в долг у Василия Ермакова. На встречу с силовиком в ТЦ «Вива Лэнд» их принесли «просто так», и решение об их передаче принималось спонтанно, на месте, для помощи экс-директору предприятия.



Ранее Василий Ермаков фигурировал в громком уголовном деле бывшего замначальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергея Гудованого и экс-начальника отдела «М» управления Павла Чермашенцева. Последним вменялось получение взятки в размере 1,5 млн руб., а также связи с ОПГ «Законовские». Тогда Василию Ермакову удалось избежать уголовной ответственности.



Третий фигурант Игорь Карпов ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный нефтяной бизнес. Речь шла о нелегальной добыче и продаже сырой нефти.



