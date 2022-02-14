Сын экс-заместителя генпрокурора обвиняется в организации убийства водителя

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14 февраля 2022, 11:10

В Московском областном суде начались слушания по резонансному делу, обвиняемым по которому проходит сын бывшего замгенерального прокурора Николай Кондрат.



Следствие доказало, что он организовал убийство собственного водителя. За «дело» родственник прокурора обещал заплатить исполнителю один миллион рублей. Помимо этого ему инкриминируют подготовку к покушению на судью и двух предпринимателей.



Труп водителя обвиняемый спрятал при помощи подельника – Григория Воскресенского. Обвиняемые всё отрицают. Следователи установили, что причиной заказа убийства водителя стал инцидент, случившийся в Москве на Кутузовском проспекте. Водитель Кондрата показал остановившим машину сотрудникам ГИБДД поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Документ вызвал недоверие не только по отношению к водителю, но и к пассажиру - сыну работника Генеральной прокуратуры. Их пришлось доставлять в отделение полиции для разбирательств. Кондрат не мог простить такое унижение и решил убрать своего водителя.



Оперативники раскрыли преступление очень быстро при помощи записей с видеокамер и биллинга телефонной связи. Сторона защиты сына высокопоставленного блюстителя порядка полагает, что следствие не смогло собрать необходимую доказательную базу для предъявления обвинения.



