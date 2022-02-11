Экс-чиновников Минобороны обвиняют в организации вырубок леса для продажи его в Китай

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11 февраля 2022, 14:28 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин и его коллеги обвиняются в организации масштабных вырубок леса за взятки от коммерсантов на территории воинских частей от Подмосковья до Дальнего Востока. По оценкам Следственного комитета России (СКР), ущерб государству от этой деятельности составил 2,7 млрд рублей.



Фигурантам дела инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и получение взяток на сумму более 60 млн руб. во время работы в Минобороны в период с 2012 по 2018 год. Известно также, что позже, покинув военное ведомство, Дмитрий Куракин занимал пост заместителя председателя правительства Подмосковья — министра экологии и природопользования.



В сентябре 2018 года Главным военным следственным управлением СКР было возбуждено уголовное дело, которое неожиданно вывело следователей на высокопоставленных чиновников Подмосковья. Изначально в коррупции подозревались руководство ФГКУ «Управление лесного хозяйства природопользования» Минобороны (УЛХиП) и коммерсанты из ООО ЛПК, ООО «Аконит» и ООО «ДСМУ-Центр».



Первыми фигурантами стали бывшие главный специалист-эксперт секретариата одного из заместителей министра обороны России Илья Тарасевич и руководитель УЛХиП Михаил Борисов. Тарасевич в инкриминируемый период являлся ведущим инженером УЛХиП (входит в департамент военного имущества) Минобороны и отвечал за взаимодействие с 39 филиалами в 62 субъектах Российской Федерации, на балансе которых находятся почти 5 млн га земли в местах дислокации воинских частей.



Следствие считает, что фигуранты за взятки организовывали выделение земельных участков военного ведомства коммерсантам в Ногинском районе Московской области, а также в Нижегородской и Челябинской областях, которые использовались под мусорные полигоны или строительство коттеджных поселков. Позже выяснилось, что в преступлении могли быть замешаны бывшие высокопоставленные военные чиновники: экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин, сменивший на этом посту скандально известную Евгению Васильеву, руководители ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан.



Еще двое фигурантов – экс-советник Дмитрия Куракина Даниил Суханов и бывший гендиректор ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны» Алексей Куприянов - скрылись за границей.



Оказалось, что освобождаемые за взятки земли доставались коммерсантам под мусорные свалки или коттеджную застройку, а ценные породы древесины шли на продажу, в том числе в Китай. По данным следствия, чтобы придать видимость законности своим противоправным действиям, участники преступной группы изготавливали фиктивные акты лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.



В настоящее время известно, что Мосгорсуд продлил Дмитрию Куракину, Владиславу Холодкову и Максиму Ану сроки содержания под стражей до 17 мая. К этому времени дело поступит на утверждение обвинения в Генпрокуратуру.



