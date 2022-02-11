Пермскому стрелку придётся ответить за повреждённое имущество вуза

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11 февраля 2022, 13:07

В Перми продлили арест Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе осенью прошлого года. Помимо преступлений против личности обвиняемому придётся ответить за повреждение имущества учебного заведения и горожан.



Следствие уже доказало, что Бекмансуров умышленно повредил не только имущество университета, но и автомобили граждан. Несколько уголовных дел соединены в одно. В начале года в отношении обвиняемого была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. По её результатам стрелок был признан вменяемым. В ближайшее время эксперты проведут ещё ряд экспертиз для закрепления доказательств вины Бекмансурова. Сам подсудимый не против своего содержания в следственном изоляторе.



Стрелок пояснил на суде, что планировал убить максимально возможное количество людей. Он рассчитывал на возникновение паники и давки, в ходе которой люди получат травмы и увечья. На допросе он рассказал, как видел разлетавшиеся в стороны от выстрелов мозги своих жертв. Это доставляло ему особое удовольствие. Бекмансуров хотел застрелиться, но не решился. Задержавший стрелка полицейский Калинин рассказал, что он просил его убить, чтобы не мучиться. В суде считают, что рассмотрение дела завершится ещё очень не скоро.