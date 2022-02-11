Чиновник Минкульта не сознаётся в хищении 800 миллионов

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11 февраля 2022, 12:47

Следственный комитет РФ завершил расследование материалов дела в отношении бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо. Он обвиняется в хищении 800 миллионов рублей. Деньги были украдены при реставрации Эрмитажа несколько лет назад. Обвиняемый своей вины не признаёт. Уголовное дело насчитывает 80 томов.



Следствие не готово выпускать Мазо его из-под ареста, опасаясь побега за границу. Ранее он уже был задержан на территории Австрии и передан в Россию. За границей он просил политического убежища, но австрийский суд после изучения обстоятельств выдал российского чиновника на родину. Суд изучил пока только три тома уголовного дела. Для полного ознакомления с материалами суд продлил арест обвиняемому ещё на три месяца.



Планируемая сумма хищений составляла 916 миллионов рублей. Мазо являлся лишь соучастником преступной схемы экс-замминистра культуры Григория Пирумова. В деле также участвовал глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников – представитель строительного бизнеса. Судебный процесс в их отношении уже проходит в Красногорске.



Сторона защиты пытается доказать, что обвинительные материалы высосаны из пальца. Их подзащитные не имеют к уголовному делу никакого отношения. К тому же Мазо, со слов адвоката, весьма плохо чувствует себя в следственном изоляторе.



