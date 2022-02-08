Высокопоставленного связиста Минобороны могут оставить без квартир и сотен тысяч евро и долларов

Аргументы Недели → Криминал 13+

8 февраля 2022, 13:51 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Экс-начальник первого управления главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин признал свою вину в махинациях при поставках техники в вооруженные силы и назвал их организатором своего начальника. Гособвинение запросило для него почти пять лет лишения свободы.



По данным следствия, генерал Оглоблин являлся участником махинаций при поставках маршрутизаторов по завышенным ценам компанией «Воентелеком» по контрактам Минобороны. Общий ущерб от его деятельности оценивается в 1,6 млрд рублей.



Иск Минобороны к Оглоблину составляет 406 млн руб. Для его погашения у генерала арестованы две квартиры в Сочи общей стоимостью 22 млн руб. На отделку апартаментов, по словам самого генерала, он потратил почти 70 млн руб. Часть денег он разместил в банках. На его счетах было арестовано €770 тыс. и $450 тыс. Кроме того, обеспечительные меры приняты в отношении акций ГК «Информтехника» на общую сумму 41,5 млн руб., записанных на лиц, зависимых от военного чиновника.



Теперь Оглоблин может быть лишен звания генерал-майора в отставке, а также орденов «За военные заслуги» и Почета. Свою вину в мошенничестве в особо крупном размере он признал полностью и надеется лишь на условный срок. При этом генерал дал показания, изобличающие бывшего заместителя главы Генштаба РФ Халила Арсланова, которому военное следствие СКР также инкриминирует участие в других аферах. Общий ущерб от деятельности генерала Арсланова оценивается в 6,7 млрд рублей.



