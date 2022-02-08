Завершилось расследование еще одного дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

Аргументы Недели → Криминал 13+

8 февраля 2022, 13:15 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Осужденному на 13 лет за организацию заказных убийств бизнесмену Анатолию Быкову следствие инкриминирует новые эпизоды. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Неколова и покушении на вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.



По данным СКР, в сентябре 2004 года Анатолий Быков якобы решил устранить своего конкурента - учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова. Сделать это он поручил Александру Живице (Буль) — киллеру группировки известного криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Предполагаемый размер гонорара составил $50 тыс.



Тем временем более срочным заданием для киллера оказалось устранение вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Первого ноября 2004 года на дороге Александр Живица из окна движущегося автомобиля произвел стрельбу из автомата по BMW спортсмена, но ни одна из пуль в него не попала. В начале 2005 года Александр Живица застрелил Андрея Неколова.



В материалах следствия говорится, что Анатолий Быков заплатил за убийство $10 тыс., уменьшив размер вознаграждения, поскольку киллер не смог совершить убийство первого потерпевшего и слишком долго занимался подготовкой убийства второго. Известно, что Александр Живица уже отбывает 12-летний тюремный срок за эти и другие преступления.



Стало известно, что потерпевшими к бывшему главе Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолию Быкову заявлены иски о возмещении морального вреда: 50 млн руб. компенсации с него требует вдова Андрея Неколова и 30 млн руб.— Андрей Грабовский. Для обеспечения этих исков суд наложил арест на имущество обвиняемого: в опись попали два земельных участка площадью более 9 млн кв. м. и нежилое здание (33,3 кв. м).



Фигурант дела все обвинения в свой адрес отрицает. Его рассмотрение он доверил суду присяжных.



