Алкоголь, сыр и колбаса - самые похищаемые товары в магазинах

Аргументы Недели → Криминал 13+

7 февраля 2022, 16:55

По итогам прошлого года россияне чаще всего крали из магазинов сыр, колбасу и алкоголь. Сумма ущерба от подобных краж за год увеличилась на 25%. В 70% случаев товар «несут» сами работники торговых заведений.



Всего по стране зафиксировано более 260 тысяч краж. Рост числа преступлений связан с расширением торговых сетей и улучшением систем наблюдения. Современные камеры обладают технологиями распознавания лица. Искусственный интеллект способен определить поведение жулика и предсказать его дальнейшие действия.



Товар крадётся не всегда для личного употребления. Зачастую его реализуют с дисконтом через интернет. Найти краденую бутылку очень сложно. При вычислении воришки ему может инкриминироваться административная или уголовная статья. Всё зависит от масштабов кражи. Повторное хищение исключает шансы отделаться штрафом. Средняя сумма ущерба от одной кражи составляет 1400 рублей. Спиртное чаще выносят мужчины. Торговые сети ежегодно теряют от этого до 0,4% от оборота. К ним добавляются затраты на расследование, внедрение систем отслеживания и контроля.



