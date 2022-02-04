Тело «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой, в убийстве которой признался муж, найдено в лесу в Новой Москве

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4 февраля 2022, 19:48 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Ксения Сапожкова, «Мисс Кузбасс-2010», о пропаже которой в полицию в январе заявил ее муж заместитель начальника отдела по договорной работе Московского метрополитена Александр Попов, найдена мёртвой.

В убийстве женщины подозревается её муж. Тело Ксении Сапожковой следователи нашли в лесу в Новой Москве. Ксении было 30 лет.

Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье "убийство".

По данным СКР, в январе 2022 года мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что ещё в августе прошлого года его супруга уехала в неизвестном направлении. В дальнейшем мужчина пояснил, что жена выходит с ним на связь через соцсети и сообщает, что она отдыхает не в России.

СМИ пишут, что заявление о пропаже супруги Попов подал в полицию 10 января. Он рассказал, что Ксения отправилась в Дубай, пишет ему о своих перемещениях. По его словам, из Эмиратов она отправилась на корабле в ЮАР. Попов заявил, что когда перестал получать сообщения от жены, то он обратился в консульство в ЮАР, а сотрудники дипмиссии порекомендовали обратиться в полицию.

В ходе проведения первоначальных следственных действий, следствием было установлено, что Ксения Сапожкова не пересекала российскую границу.

Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания.

4 февраля в ходе проведения следственных действий следователей, криминалистов и сотрудников Московского угрозыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы.

Щербинский райсуд Москвы ранее арестовал до 25 марта Попова, подозреваемого в убийстве жены, передавало в конце января РИА Новости.