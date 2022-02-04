В деле об убийстве прокурора ХМАО появились новые детали

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4 февраля 2022, 10:52

В отношении экс-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина ХМАО Юрия Чекина возбуждено новое уголовное дело. Ранее его задержали за организацию убийства прокурора региона Юрия Бедерина.



Преступление произошло в 2000 году. Позже полиция установила, что Чекин пытался ликвидировать и зампрокурора региона Джавида Дамирова. При этом сам обвиняемый находился в розыске, но хотел исполнить убийство собственными руками. Для организации преступления Чекин приобрёл пистолет и патроны. Через знакомую злоумышленник попросил приехать Дамирова в Ханты-Мансийск. Из-за отказа женщины в оказании содействия убийство не состоялось. В 2011 году Чекин пытался «заказать» Дамирова за 8 миллионов рублей, но «исполнитель» отказался.



Сторона защиты пытается доказать, что убийство прокурора совершил сам его заместитель Дамиров и потом возбудил уголовное дело против Чекина. На данный момент обвиняемый арестован. Следователям удалось собрать доказательную базу причастности к преступлению 20-летней давности. Исполнители заказного убийства уже осуждены. В ближайшее время дело с новыми материалами будет передано в суд.

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