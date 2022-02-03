МВД: в Москве похищен внедорожник Lexus за 5,7 млн рублей
3 февраля 2022, 10:44
В Москве неизвестный угнал автомобиль Lexus LX 570. Инцидент произошел на территории Ярославского района столицы. Владелец внедорожника обратился в отделение полиции вечером 2 февраля.
Он сообщил, что автомобиль был припаркован возле одного из домов на Ярославском шоссе. Установлено, что злоумышленник в период с 17:00 29 января по 21:20 2 февраля похитил внедорожник Lexus с указанного адреса. Общий ущерб от действий преступника составил около пяти миллионов 700 тысяч рублей. В пресс-службе столичного главка МВД России Агентству городских новостей «Москва» сообщили о проведении проверки по факту угона внедорожника.
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