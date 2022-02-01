Напавший на православную гимназию арестован на два месяца

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1 февраля 2022, 13:53 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

После лечения в больнице арестован 18-летний Владислав Струженков, который 13 декабря устроил взрыв в помещении православной гимназии при серпуховском Введенском Владычном женском монастыре. Ему ампутировали ногу, а суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте обвиняемого на два месяца.



Владислав Струженков является выпускником православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре. Следствие считает, что молодой человек хотел отомстить своим бывшим преподавателям — монахиням, которые ранее предъявляли ему претензии за плохое поведение и неуспеваемость, а также травившим его ученикам.



Утром 13 декабря 2021 года он пришел к зданию гимназии с бомбой в рюкзаке и мачете, которое прятал под одеждой. В гимназию его не пустили, и тогда Владислав Струженков снял рюкзак, достал мачете и стал ломиться в дверь. Вахтер гимназии нажал на тревожную кнопку, и в этот момент последовал взрыв, от которого разнесло входную деревянную дверь. Пострадало 12 человек, в основном дети.



Струженков получил ранения ног, а также сильные ожоги. Позже стало известно, что незадолго до произошедших событий он перестал принимать антидепрессанты, которые ему выписали врачи в связи с психическим расстройством, последовавшим после связанной с онкологией операции.



Владислав Струженков арестован на два месяца. По мнению следствия, находясь на свободе, он может оказать давление на потерпевших или продолжить занятие преступной деятельностью.





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