Бывшего сотрудника МГУ обвиняют в руководстве организованным преступным сообществом «ЕНОТ»

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1 февраля 2022, 13:05 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Экс-советник директора Научного центра иммунологии МГУ Андрей Молокоедов признан виновным в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) «ЕНОТ», действовавшим под видом военно-патриотической организации. Он получил 14,5 лет колонии строгого режима.



В августе 2018 года были задержаны участники военной организации «Единые народные общинные товарищества (Е.Н.О.Т.)» Денис Карабан и Василий Минчик. Они проникли на участок жителя коттеджного поселка в Туапсинском районе Краснодарского края Петра Супонева, связали его жену, а его самого избили, требуя прекратить спор с семьей академика РАН Михаила Пальцева, живущей по соседству. У семей Пальцевых и Супоневых возникли разногласия при размежевании участков, в результате чего Пальцевы не могли оформить и продать коттедж. Андрей Молокоедов, работавший советником Михаила Пальцева, знал о конфликтной ситуации и рассказал об этом своей знакомой журналистке, которая, в свою очередь, предложила ему обратиться к Роману Теленкевичу, руководителю военно-патриотической организации «Е.Н.О.Т.».



Молокоедов признает, что рассказал «енотам» о споре с участием своего руководителя, при этом он настаивает, что о применении насилия и об угрозах речи не было. По его словам, Минчик и Карабан должны лишь были убедить Петра Супонева не мешать риэлторам готовить коттедж Пальцевых к продаже. Между тем сам Супонев утверждает, что нападавшие требовали от него отказаться от части своего земельного участка. Этот факт был расценен следствием как вымогательство. Соучастие в нем предъявили Андрею Молокоедову и Роману Теленкевичу. Кроме того, по версии следствия, созданное в 2016 году преступное сообщество «енотов» два года спустя перешло под управление Андрея Молокоедова, поэтому ученому вменили в вину особо тяжкую статью — руководство ОПС.



Подсудимый себя виновным не признает. Защита намерена обжаловать приговор.





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