Мошенники заработали миллиард рублей на незаконной продаже билетов

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1 февраля 2022, 11:34 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Гендиректору ООО «Симпл Лайф Инновэйшнз» Алексею Куринову предъявлено обвинение по делу о незаконной реализации через интернет билетов по завышенной стоимости на культурные и спортивные мероприятия. Он возглавлял группу мошенников, размах деятельности которой был таким, что точное количество пострадавших граждан установить практически невозможно, а минимальный ущерб исчисляется миллиардом рублей.



Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год Куринов и его подельники создали более 300 сайтов-«двойников» ведущих учреждений культуры и спорта России. Среди них были сайты Большого и Мариинского театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня» и ФК «Спартак Москва». Через эти ресурсы мошенники продавали билеты на разные спектакли и соревнования по «космическим» ценам. Разрешения правообладателей на продажу билетов не было.



Следствие насчитало более 150 соучастников преступления. Это IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, системные администраторы.



Общение с покупателями билетов шло с использованием интернет-телефонии. Продажа осуществлялась через кол-центры в Москве и Владимире. Деньги шли сначала на расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличность и делились.





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