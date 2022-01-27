Руководители реабилитационного центра в Перми похищали людей

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27 января 2022, 17:41

В Прикамье арестованы руководители и работники реабилитационного центра «Титан». Следствие установило, что два года назад они незаконно отправили на лечение жителя Перми. По этой причине правоохранители вынуждены изучить обстоятельства прохождения лечения всех постояльцев за последнее десятилетие.



Число пострадавших может возрасти. Граждане с проблемами психики и здоровья должны попадать в центр только после личного согласия. Следствие полагает, что подозреваемые оказывали реабилитационные услуги без разрешительной документации. Стоимость лечения оценивалась в 40 тысяч рублей в месяц. При этом пациенты не могли самостоятельно покинуть заведение. Некоторые постояльцы доставлялись на лечение принудительно, либо обманным способом. Они не могли общаться с родственниками и получить помощь извне.



Дело было возбуждено после обращения бывшего пациента, страдавшего игроманией. Его увезли на лечение и насильно удерживали длительное время. Расследованием уголовного дела занимается специальная группа следователей. Они изучат все обстоятельства работы скандального реабилитационного центра. Сторона защиты задержанных заявляет, что «Титан» был лучшим реабилитационным центром в стране за последнее время.





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