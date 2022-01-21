Аргументы Недели Криминал 13+

Мошенники изобрели новый способ обмана банковских клиентов

, 11:10

Мошенники изобрели новый способ обмана банковских клиентов

Мошенники идут в ногу с техническим прогрессом. Старые методы обмана людей постепенно заменяются новыми, более изощрёнными.

Недавно Банк России выявил новый способ мошенничества, когда людей убеждают взять кредит и перевести деньги на другой счёт. Схема преступления подразумевает два этапа. Сначала клиенту звонит якобы сотрудник кредитных историй. Он сообщает, что на имя клиента кто-то пытается оформить кредит. Потом клиенту уже звонят якобы из службы безопасности банка или полиции, которые убеждают взять кредит на конкретную сумму и перевести деньги на безопасный счёт. Клиента просят действовать максимально оперативно, и никому не рассказывать об этом, так как специалисты пытаются вычислить злоумышленника среди работников самого банка.

В большинстве случаев граждане попадают в ловушку мошенников и переводят им значительные суммы. Иногда преступникам удаётся убедить людей взять сразу несколько кредитов.

Телефонное мошенничество является главным каналом обогащения. За несколько дней оно приносит до нескольких миллионов рублей. Только за три квартала прошлого года ЦБ вычислил более 42 тысяч подозрительных телефонных номеров, с которых названивали мошенники. Большинство номеров уже заблокировано.

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