Несмотря на пандемию и сложные экономические условия, преступность стоит на паузе

Аргументы Недели → Криминал 13+

18 января 2022, 16:26

Из зарегистрированных за прошлый год 1,8 миллиона преступлений нераскрытыми остаются 800 тысяч. От рук преступников погибло более 21 тысячи человек, а 30 тысяч россиян получили увечья.



Рост преступлений произошёл в сфере экстремизма и телефонного терроризма. Заметно активизировались киберпреступники и контрабандисты.

После снятия карантинных ограничений стало больше фиксироваться нелегальных финансовых организаций. Они завлекают клиентов заоблачными процентами от вкладов, но после внесения денежных средств бесследно исчезают. Большие денежные суммы пропадают и со счетов в банках. Вернуть удаётся лишь 7% украденного.



Контрабандисты за прошлый год реализовали поддельной продукции на 6,5 триллиона рублей, или 6% от уровня ВВП. Подделки продаются через Интернет и обычные магазины. Среди контрафакта - лекарства, алкоголь, табачная продукция.



Выявление коррупционеров в среде чиновников осталось на стабильном уровне. Правда, до суда доходят уголовные дела в основном региональных прокуроров, депутатов, судей и полицейских. На федеральном уровне чиновники на протяжении двух лет в уголовных преступлениях замечены не были.

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