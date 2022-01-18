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Несмотря на пандемию и сложные экономические условия, преступность стоит на паузе

, 16:26

Несмотря на пандемию и сложные экономические условия, преступность стоит на паузе

Из зарегистрированных за прошлый год 1,8 миллиона преступлений нераскрытыми остаются 800 тысяч. От рук преступников погибло более 21 тысячи человек, а 30 тысяч россиян получили увечья.

Рост преступлений произошёл в сфере экстремизма и телефонного терроризма. Заметно активизировались киберпреступники и контрабандисты.
После снятия карантинных ограничений стало больше фиксироваться нелегальных финансовых организаций. Они завлекают клиентов заоблачными процентами от вкладов, но после внесения денежных средств бесследно исчезают. Большие денежные суммы пропадают и со счетов в банках. Вернуть удаётся лишь 7% украденного.

Контрабандисты за прошлый год реализовали поддельной продукции на 6,5 триллиона рублей, или 6% от уровня ВВП. Подделки продаются через Интернет и обычные магазины. Среди контрафакта - лекарства, алкоголь, табачная продукция.

Выявление коррупционеров в среде чиновников осталось на стабильном уровне. Правда, до суда доходят уголовные дела в основном региональных прокуроров, депутатов, судей и полицейских. На федеральном уровне чиновники на протяжении двух лет в уголовных преступлениях замечены не были.

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