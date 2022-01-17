Осужденный пожизненно экс-безопасник ЮКОСа Алексей Пичугин отказался от встреч с правозащитниками

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17 января 2022, 19:29 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Экс-начальник отдела экономической безопасности НК ЮКОС Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за организацию нескольких убийств и покушений, письменно отказался от разрешенных ему по закону встреч с правозащитниками. В июле 2021 года его неожиданно этапировали из ИК-6 «Черный дельфин» в Оренбургской области в московский СИЗО «Лефортово».



Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, контролирующей соблюдение прав арестантов в городских следственных изоляторах, уже четыре раза пытались встретиться с осужденным Пичугиным. Сначала этому помешали введенные коронавирусные ограничения, после этого в контактах с осужденным правозащитникам отказывали сотрудники изолятора, ссылавшиеся на решение самого господина Пичугина. Это показалось подозрительным, и они добились разрешения на личную беседу с осужденным через дверь его камеры. Однако господин Пичугин заявил, что контактировать с правозащитниками не будет.



Последняя попытка встретиться с пожизненно заключенным увенчалась тем, что в «Лефортово» охранник передал членам ОНК письменное заявление Алексея Пичугина, в котором тот просил администрацию СИЗО оградить его от любых контактов с общественными наблюдателями. Зачем осужденный был этапирован в Москву и почему он уже полгода содержится в следственном изоляторе, до сих пор неизвестно. Адвокат Пичугина от комментариев по этому поводу отказался.



По некоторым сведениям, в «Лефортово» сейчас может обсуждаться возможность смягчения вынесенного ему приговора или помилования, а с учетом деликатности вопроса все участники переговоров стараются сохранить их в тайне.



Алексей Пичугин отсидел под арестом и в заключении уже более 18 лет. Он жаловался в ЕСПЧ, утверждая, что проведенное по его уголовному делу судебное разбирательство не было справедливым. Пересматривать по требованию ЕСПЧ вынесенные судебные решения Верховный суд РФ отказался. Пичугин получил лишь право на денежную компенсацию причиненного морального вреда и понесенных им расходов на свою защиту в размере около €15 тыс.



Осужденный уже трижды подавал на имя президента РФ ходатайства о помиловании. Все его обращения отсекались еще на стадии прохождения через профильную комиссию при президенте с учетом «особой серьезности и опасности совершенных преступлений».



Напомним, что Алексей Пичугин признан организатором совершенных в 1998–2002 годах заказных убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, бизнесмена Сергея Горина и его супруги, гендиректора фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой и Николая Федотова — водителя главы нефтяной компании East petroleum handelsgas GmbH. Кроме того, по версии суда, безопасник подготовил еще несколько неудавшихся покушений.



Все жертвы этих преступлений пытались воспрепятствовать деятельности НК ЮКОС. Однако связать покушения с главой компании Михаилом Ходорковским следствию и суду ранее так и не удалось.



Комментируя эту ситуацию, весной 2020 года Владимир Путин задал журналистам риторический вопрос: «Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе?» — и сам же сделал предположение: «Думаю, что нет».



Вскоре после этого заявления отсидевший в колонии за экономические преступления, помилованный Владимиром Путиным и уехавший в Европу Михаил Ходорковский снова стал подозреваемым, на этот раз в организации заказных убийств, и был объявлен в международный розыск. Однако сбору убедительных доказательств причастности экс-главы ЮКОСа к покушениям препятствует в том числе и то обстоятельство, что Алексей Пичугин до последнего времени не признавал свою вину и не называл имя возможного заказчика этих преступлений. Сейчас же, после трех неудавшихся попыток добиться помилования, его позиция могла поменяться. В связи с этим у господина Пичугина и следователя ГСУ СКР, продолжающего разбирательство по уголовному делу об убийствах, вполне мог появиться взаимный интерес друг к другу и повод для конфиденциальных переговоров.





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