Экс-начальник управления Минобороны РФ рассказал о схемах хищения миллиардов рублей

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15 января 2022, 12:52 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве генерал-майор Александр Оглоблин выступил в Московском гарнизонном военном суде и рассказал, как при реализации госконтрактов для хищения средств завышалась их стоимость. Инициатором создания преступной группы он назвал бывшего замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова.



В своей покаянной речи Оглоблин отметил, что занял должность руководителя 1-го управления ГУС, принимавшего участие в формировании госзаказов, по просьбе Арсланова, хотя сам уже находился на пенсии. Приступил он к работе в начале 2014 года. Генерал подчеркнул, что в то время активно реализовывалась программа «цифровизации» армии, и Халил Арсланов предложил ему заработать на ее исполнении.



«Я понимал, что отказаться было нельзя, поскольку потерял бы доверие Арсланова, а еще я надеялся на улучшение своего материального положения. В случае же согласия Арсланов обещал мне долю из похищенных денег»,- рассказал подсудимый.



Александр Оглоблин сообщил, что предложил первому заместителю директора ОАО «Воентелеком» Олегу Савицкому формировать стоимость заказываемого у компании оборудования с наценкой в 25–50%. Схема была согласована с гендиректором ОАО Александром Давыдовым. Помимо него к участию в схеме был привлечен его советник Дмитрий Семилетов, руководивший рядом компаний, которые можно было задействовать в выводе похищенных средств с их последующей обналичкой.



Оглоблин подчеркнул, что основной упор делался на хищения при заказе радиостанций, в том числе «Азарт», потому что они были технически сложны и было трудно оценить их реальную стоимость. А она могла превышать рыночную в два раза. По линии Минобороны соучастником преступления стал начальник управления заказов по совершенствованию системы управления Павел Кутахов. По схожей схеме сообщники работали и с компанией ООО «ЭрСиАй», которую возглавляла еще один фигурант расследования Татьяна Ильина, а позднее и с Ярославским радиозаводом.



Генерал Арсланов не хотел хранить многомиллионные суммы у себя, этим занимался Оглоблин. Он признался в суде, что «фактически стал бухгалтером Халила Арсланова».

По словам Оглоблина Халил Арсланов приказывал завышать количество изделий в госзаказах:



«Он хотел, чтобы на Ярославском радиозаводе было заказано не менее 10 тыс. радиостанций, хотя требовалось не более 6 тыс. А "Воентелекому" требовал заказать 300 тыс. станций, когда нужно было 40 тыс.».



При поставках более 60 тыс. «Азартов» по завышенным ценам в 2015–2018 годах Минобороны был причинен ущерб на 6,5 млрд руб.



Генерал Арсланов и полковник Кутахов вину не признают и знакомятся с материалами своего дела. Александр Оглоблин признался в соучастии в хищении 1,6 млрд рублей. Его дело рассматривается в особом порядке.





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