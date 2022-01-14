Тамбовский чиновник арестован за воровство у детей

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14 января 2022, 15:30 Источник: Компромат.Ru

Министерство внутренних дел РФ задержало временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова по уголовному делу о хищениях в рамках национального проекта «Демография», сообщили РАПСИ в пресс-службе ведомства.



Оперативники задержали Громова на рабочем месте. У него в кабинете и дома прошли обыски, в ходе которых кроме денежных средств были обнаружены боеприпасы к огнестрельному оружию. Уголовные дела о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями связаны с подозрением следователей о нецелевом расходовании более 25 миллионов рублей, выделенных на оснащение дошкольных учреждений в регионе.



«Установлено, что в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для материально-технического оснащения дошкольных учреждений в рамках национального проекта «Демография» на общую сумму свыше 25 миллионов рублей. Значительная часть указанных договоров по настоящее время не исполнена, товары не поставлены, однако оплачены в полном объеме», — указали в МВД.

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