У беглого единоросса правосудие отбирает всё нажитое «непосильным трудом»

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14 января 2022, 15:17

В московском суде началось изучение иска Генеральной прокуратуры о конфискации ООО «Комплекс отдыха "Маяк"». Этот крупнейший туристический объект Приморья мог тайно принадлежать бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку. Официально объект был переписан на сестру парламентария. Правосудие хочет также взыскать сумму прибыли, которая могла быть получена за период деятельности комплекса.



Сторона защиты пытается доказать, что иск надзорного ведомства является необоснованным, так как сам Сопчук в период деятельности предприятия не являлся государственным служащим. Ранее суд изъял в пользу государства доли предприятия ООО «Терней Золото», принадлежавшего Сопчуку. Организация занималась разработкой драгоценных металлов на Дальнем Востоке. В последней декларации о доходах Сопчук указал на наличие у него в собственности двух земельных участков, нескольких жилых домов и квартир. Он избирался в законодательное собрание Приморья, а также в федеральный парламент от партии «Единая Россия».



После завершения депутатских полномочий он попал в поле зрения правоохранителей. Его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных незаконным способом. Бывший депутат ожидал преследования, поэтому заранее сбежал из России.





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