Экс-глава УМВД Омска может получить крупный срок за коррупцию

Аргументы Недели → Криминал 13+

11 января 2022, 13:04 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Омске экс-глава городского УМВД Евгений Быков предстанет перед судом за «крышевание» преступников. По версии следствия, за эту деятельность он получил в общей сложности почти 7 млн руб. Помощь при передаче взяток офицеру оказывал руководитель отдела по исполнению административного законодательства УМВД Михаил Лебедев.



Следствие утверждает, что под покровительством Евгения Быкова находились владелец сети массажных салонов, где оказывали интимные услуги, и бизнесмен, продававший немаркированную алкогольную и табачную продукцию. Согласно материалам дела, за непривлечение к ответственности и общее покровительство они через посредника передали офицеру полиции соответственно 6,45 млн и 480 тыс. руб.



Следователи настояли на аресте имущества обвиняемых. У экс-главы городского УМВД Быкова арестовали автомобили Honda и Kia, квартиру в строящемся доме на общую сумму более 8 млн руб., у его подельника Лебедева — частный дом и два земельных участка, оцененных в 3,3 млн руб.



Михаил Лебедев полностью признал вину, и его дело выделили в отдельное производство. Евгений Быков признал вину лишь частично. Ему грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения.



Евгений Быков занял пост начальника УМВД России по городу Омску в 2019 году, сменив Алексея Меркушева, который попал в центр громкого скандала, подравшись в нетрезвом виде с машинистом московского метро.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости