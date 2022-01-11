Украинский рынок контрабандного табака связан с китайскими компаниями

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11 января 2022, 09:22

Ежегодно на территорию Украины попадают сотни миллионов поддельных сигарет. Так, несколько лет назад правоохранители задержали в порту Одессы партию сигарет марки Regina из Европы. Однако на пачках отсутствовали акцизные марки, а на боковой части было указано, что товар предназначен для реализации в отделах дьюти-фри.



Сигареты Regina являются одними из самых популярных у европейских контрабандистов. Бренд производит китайская корпорация China Tobacco, выпускающая до 50% табачной продукции по всему миру, сообщает портал Компромат.Ru.



С китайской фабрики в Европе на территорию Незалежной за последние семь лет было перевезено порядка 500 миллионов сигарет. При том, что реализация китайской табачной продукции на Украине запрещена. На самой фабрике заявляют, что сотрудничество налажено с 14 украинскими компаниями. В отношении трёх правоохранители уже ведут следствие из-за причастности к контрабанде. Некоторые компании входят в сеть преступников, которые ввозят на Украину сигареты из других стран для дальнейшей поставки в ЕС.



China Tobacco уходит от диалога с журналистами. Удачное расположение Украины позволяет контрабандистам развернуться на широкую ногу на данной территории.





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