Три вскрытия погибшего столичного чиновника привели на скамью подсудимых судмедэксперта

Аргументы Недели → Криминал 13+

10 января 2022, 16:11

Городской суд Ялты рассматривает уголовное дело, обвиняемым по которому проходит судмедэксперт Александр Пенцаков. Весной прошлого года он допустил ошибку при определении причины смерти заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Последний был найден мёртвым в ялтинской квартире, арендованной накануне.



В Следственном комитете считают, что судмедэксперт поставил неверное заключение. Списав смерть на суицид, он создал сложности для раскрытия убийства Ошарина. Сторона обвинения полагает, что судмедэксперт может скрыться от следствия, если будет находиться под домашним арестом. У него имеется гражданство другого государства. Сторона защиты в свою очередь доказала, что действие украинского паспорта Пенцакова уже истекло.



Пенцаков имел 20-летний опыт работы. Однако при определении причин смерти столичного чиновника допустил серьёзные ошибки, которые навлекли на супругов Ошариных слухи о наличии конфликта в семье.



Судмедэксперт провёл две экспертизы, а потом тело покойного было эксгумировано для дополнительного исследования. Обвинение доказало, что порядок проведения экспертиз был нарушен. Специалисты Минобороны, изучив обстоятельства, пришли к выводу: Ошарин был убит. Сам судмедэксперт своей вины не признаёт.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости