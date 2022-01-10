Аргументы Недели Криминал 13+

У коррупционеров стали чаще отбирать дома и предприятия

, 11:45

У коррупционеров стали чаще отбирать дома и предприятия

Практика наказания коррупционеров в России заметно изменилась. Если раньше по итогам судебного разбирательства у проворовавшихся чиновников изымали роскошь, машины и деньги, то теперь масштабы конфискации существенно возросли. Судебные приставы всё чаше накладывают аресты на предприятия, золотодобывающие компании и даже порты.

Конфискальная практика изменилась со сменой руководства Генеральной прокуратуры. Механизм поиска нарушителей закона остался прежним - среди незадекларированных активов у высокопоставленных чиновников. При новом генпрокуроре Игоре Краснове раскрыто множество резонансных преступлений. Надзорное ведомство уличило политика из Приморья Сергея Сопчука в тайном владении золотодобывающей компанией. Во внимание надзора попал и экс-парламентарий Андрей Голушко, замешанный в мошенничестве. Он владел долей холдинга «Акция», которому принадлежала газоснабжающая компания «Омскгоргаз». Ранее её уличили в завышении тарифов на поставку топлива. Всего за прошлый год суды смогли взыскать с коррупционеров более 700 миллиардов рублей. Это рекордная сумма за всю историю новой России. Скорее всего, в новом году сумма конфискованных активов будет ещё больше.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

В мире

Госсекретарь Казахстана назвал беспорядки в республике «гибридной атакой террористов», целью которой мог быть госпереворот

Госсекретарь Казахстана назвал беспорядки в республике «гибридной атакой террористов», целью которой мог быть госпереворот

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что местные власти столкнулись с гибридной террористической атакой, которая преследовала цель государственного переворота.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Политика

Политика

Наука

В мире

Происшествия

Происшествия

Общество

Политика

Политика

Экономика

Политика

Общество

В мире

Политика

Политика

Политика

Общество

В мире

Экономика