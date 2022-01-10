У коррупционеров стали чаще отбирать дома и предприятия

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10 января 2022, 11:45

Практика наказания коррупционеров в России заметно изменилась. Если раньше по итогам судебного разбирательства у проворовавшихся чиновников изымали роскошь, машины и деньги, то теперь масштабы конфискации существенно возросли. Судебные приставы всё чаше накладывают аресты на предприятия, золотодобывающие компании и даже порты.



Конфискальная практика изменилась со сменой руководства Генеральной прокуратуры. Механизм поиска нарушителей закона остался прежним - среди незадекларированных активов у высокопоставленных чиновников. При новом генпрокуроре Игоре Краснове раскрыто множество резонансных преступлений. Надзорное ведомство уличило политика из Приморья Сергея Сопчука в тайном владении золотодобывающей компанией. Во внимание надзора попал и экс-парламентарий Андрей Голушко, замешанный в мошенничестве. Он владел долей холдинга «Акция», которому принадлежала газоснабжающая компания «Омскгоргаз». Ранее её уличили в завышении тарифов на поставку топлива. Всего за прошлый год суды смогли взыскать с коррупционеров более 700 миллиардов рублей. Это рекордная сумма за всю историю новой России. Скорее всего, в новом году сумма конфискованных активов будет ещё больше.





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