Экс-глава службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ России похитил почти полмиллиарда рублей

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29 декабря 2021, 12:53 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Арестован бывший начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан. Он обвиняется в хищении свыше 497 млн рублей, выделенных Министерством обороны.



В отношении Вадима Мовчана возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В постановлении 235-го гарнизонного военного суда говорится, что офицер с сентября 2013 по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей с использованием своего служебного положения совместно с руководителем ОАО Завод "Электроприбор" Муталибом Эмиралиевым и главой АО "Союз-М" Замиром Ахмедовым и другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Министерства обороны при исполнении государственных контрактов «совершил хищение денежных средств Министерства обороны Российской Федерации в размере 497 732 711 рублей 29 копеек».



Правоохранители отмечают, что в деле Вадима Мовчана присутствует и еще один эпизод. Он связан с хищением средств при выполнении госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ РФ. В этом замешан консультант департамента военно-морского флота АО "Рособоронэкспорт" Андрей Клокоцкий. Сообщается, что он сам явился к следователю с повинной, сообщив, что «участвовал в совершении преступлений». Предполагается, что ущерб государству по эпизоду, связанному с Клокоцким, составляет 692 732 711 рублей.





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