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Бывший сотрудник СОБР создал в Воронеже преступное сообщество и притоны

, 13:06 Источник: Коммерсантъ

Бывший сотрудник СОБР создал в Воронеже преступное сообщество и притоны
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Адвокат и бывший сотрудник СОБР Алексей Климов приговорен к 13,5 годам колонии строгого режима за создание в Воронеже притонов для занятия проституцией. В организованное им преступное сообщество входило восемь человек. Им назначены наказания в виде условного и реального лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

По данным следствия, преступное сообщество было создано Алексеем Климовым в 2007 году. В его состав входили, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Они организовывали выезды секс-работниц в бани, сауны, гостиницы и на автомобильные трассы, а также предоставляли для них специальные помещения. Женщин привлекали к работе насилием и угрозой насилия, они платили сутенерам за «безопасность» и «покровительство».

Суд признал, что таким образом Алексею Климову удалось заработать 44 млн рублей. Деньги были вложены в недвижимость.

В срок отбывания наказания Алексею Климову зачтут время, которое он провел под стражей. Его задержали 3 сентября 2015 года. Климов должен будет выплатить штраф размером в 800 тыс. рублей. Остальным подсудимым назначены штрафы до 300 тыс. рублей.

Климов является президентом общественной организации «Ветераны спецподразделения СОБР» и был награжден медалью «За отвагу». В сентябре 2015 года Климов баллотировался в Воронежскую городскую думу. До задержания он выиграл праймериз «Единой России» и был выдвинут ее кандидатом.

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