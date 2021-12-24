Признаны виновными фигуранты дела о похищении американского бизнесмена

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24 декабря 2021, 20:12 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Коллегия присяжных Московского областного суда признала виновными фигурантов громкого уголовного дела о похищении американского бизнесмена Бориса Минахи. По версии следствия, организатором преступления являлся бывший председатель исполкома Союза десантников, в прошлом майор спецназа ВДВ Батыр Бекмурадов, ранее уже осужденный за вымогательство. Второй обвиняемый - близкий к основателю компании «Вимм-Билль-Данн» мультимиллионеру Давиду Якобашвили бизнесмен Давид Мирзоев. По версии самих подсудимых, они действительно разрабатывали план по воздействию на господина Минахи для взыскания долга в $20 млн, но позже отказались от преступления.



По данным следствия, в ночь на 9 июня 2016 года «неустановленные лица» остановили возле дома Бориса Минахи в коттеджном поселке Загорье, в подмосковных Горках-2 на Рублевском шоссе, его BMW 750L. Нападавшие связали бизнесмена и его водителя, надели им на головы мешки и увезли в сторону соседнего поселка, где заперли в гараже.



Под угрозой расправы с бизнесменом и его семьей от него требовали признать долг в $21 млн перед Давидом Якобашвили после сделки по продаже элеватора в порту Ейска на Азовском море. Напугав американца, мужчины уехали, найти их так и не удалось.



Следователи решили, что руководил похищением господин Бекмурадов дистанционно, а подтолкнул его к этому Давид Мирзоев. Первый из них сначала утверждал, что хотел помочь в этом споре как коллектор, но потом добровольно отказался от своих намерений, а на момент совершения преступления вообще находился в Египте. Тем временем в марте 2018 года господин Бекмурадов был осужден почти на девять лет за два эпизода вымогательства в составе ОПГ вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), и теперь ему грозит серьезная прибавка к уже имеющемуся сроку.



Адвокат Ярослав Пакулин отметил, что он просил присяжных изучить все доказательства досконально. В том числе длинную аудиозапись разговора между Батыром Бекмурадовым и охранниками его ЧОПа, на которой он, будучи в нетрезвом виде, в течение нескольких часов обсуждает планы на будущее, не упоминая при этом имя жертвы. Однако заседателям были предоставлены лишь вырванные из контекста фразы, а не переговоры целиком. Адвокат добавил, что речь шла якобы не о похищении, а о доставке господина Минахи в офис Давида Мирзоева при помощи инспекторов ГИБДД, которым даст соответствующий приказ офицер спецслужб.

Известно, что наказание для подсудимых обвинение может запросить уже в следующем году.





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